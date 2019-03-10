Арсенал – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ

Лондонський Арсенал і Манчестер Юнайтед зустрічаються у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію у цій новині.

Матч Арсенал – Манчестер Юнайтед розпочнеться на Емірейтс о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Головні тренери команд уже визначилися зі стартовими складами. Відзначимо, що до складу МЮ після травми повертається Неманья Матіч, а керманич "канонірів" Унаї Емері виставляє відразу двох форвардів – Обамеянга та Ляказетта.

Арсенал: Лєно – Сократіс, Кошельни, Монреаль – Майтленд-Найлз, Джака, Ремзі, Озіл, Колашинац – Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Чех, Мустафі, Елнені, Гандузі, Суарес, Івобі, Нкетія

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу – Матіч, Фред, Погба, Далот – Рашфорд, Лукаку

Запасні: Ромеро, Байлі, Рохо, Мактомінай, Перейра, Марсьяль, Грінвуд