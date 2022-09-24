Юбилейная встреча №10 в истории противостояния этих команд. Матч, как и онлайн-трансляция Армения – Украина на "Футбол 24", стартует в субботу, 24 сентября, в 16:00. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали "горцам", а сами побеждали 6 раз. В то же время на поле Армении нашим ребятам регулярно очень трудно: 2 ничьи и выстраданный камбэк в предыдущих 3 матчах. К тому же, украинцы еще никогда не побеждали армян трижды подряд. Во всех предыдущих случаях после двух побед (а именно такая серия и сейчас) играли лишь вничью. После поражения от Шотландии, которая отобрала первое место, дающее право повыситься в классе в элитный дивизион Лиги наций, ошибаться больше нельзя.

Армения – Украина: анонс и прогноз на матч Лиги наций

Петраков между двумя матчами против Шотландии рискнул полностью обновить стартовый состав Украины и трансформировать схему на игру с тремя центрбеками и двумя опорниками. Некоторые изменения вынужденные (Миколенко пропускал предыдущий поединок из-за травмы, у Забарного была дисквалификация, а вот Трубин на днях отправился в молодежную сборную на матчи плей-офф отбора Евро-2023). Отмечаем также дебют в основе Игнатенко, который ранее выходил лишь на замены.

Армения: Юрченко – Дашян, Амбарцумян, Мкоян (к), Чалышир, Маргарян – Бичахчян, Григорян, Байрамян – Барсегян, Селараян

Украина: Лунин – Забарный, Кривцов, Качараба – Тымчик, Сидорчук (к), Игнатенко, Миколенко – Зубков, Яремчук, Цыганков