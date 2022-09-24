Ювілейна зустріч №10 в історії протистояння цих команд. Матч, як і онлайн-трансляція Вірменія – Україна на "Футбол 24", стартує у суботу, 24 вересня, о 16:00. "Синьо-жовті" ще ніколи не програвали "горянам", а самі перемагали 6 разів. Водночас у Вірменії нашим хлопцям регулярно дуже важко: 2 нічиї та вистражданий камбек у попередніх трьох матчах. До того ж, українці ще ніколи не перемагали вірменів тричі поспіль. В усіх попередніх випадках після двох звитяг (а саме така серія є зараз) грали лише внічию. Після поразки від Шотландії, яка відібрала перше місце, що дає право підвищитись у класі до елітного дивізіону Ліги націй, помилятися більше не можна.

Вірменія – Україна: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Петраков між двома матчами проти Шотландії ризикнув повністю оновити стартовий склад України і трансформувати схему на гру з трьома центрбеками і двома опорниками. Деякі зміни вимушені (Миколенко пропускав попередній поєдинок через травму, в Забарного була дискваліфікація, а ось Трубін днями вирушив у молодіжну збірну на матчі плей-офф відбору Євро-2023). Відзначаємо також дебют в основі Ігнатенка, який раніше виходив лише на заміни.

Стартовий склад збірної України: 12. Андрій Лунін – 13. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 19. Тарас Качараба – 18. Олександр Тимчик, 14. Данило Ігнатенко, 5. Сергій Сидорчук (к), 16. Віталій Миколенко – 20. Олександр Зубков, 9. Роман Яремчук, 15. Віктор Циганков

Запасні: 1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 17. Олександр Піхальонок, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник

Вірменія: Юрченко – Дашян, Амбарцумян, Мкоян (к), Чалишир, Маргарян – Бічахчян, Григорян, Байрамян – Барсегян, Селараян