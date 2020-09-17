Ковалевский Колос встретится с греческим Арисом в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Где смотреть игру Колос – Арис онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Арис – Колос состоится в четверг, 17 сентября, в Салониках. Начало игры второго квалификационного раунда Лиги Европы – в 21:00 по Киеву.

Арис – Колос: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок Арис – Колос в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 1", начиная с 20:55. Видеотрансляция матча онлайн будет доступна на платформе Oll.tv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что Колос занял шестое место в УПЛ и выиграл плей-офф за Лигу Европы. Матч против Ариса будет дебютом команды из Ковалевки в еврокубках. В случае победы над греками подопечные Руслана Костышина встретятся с хорватской Риекой.

Колос стартовал в новом сезоне УПЛ с поражения Шахтеру, однако после международной паузы на своем поле разгромил Львов. Арис начал внутренний чемпионат с победы – забивали экс-игроки УПЛ Бруно Гама и Факундо Бертольо.

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