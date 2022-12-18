Победа Аргентины на Мундиале в Катаре вышла похожей на путь сборной Испании к её первому чемпионству мира в истории.

Аргентина стала второй сборной, которая выиграла чемпионат мира после поражения в первом туре, сообщает Opta.

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До этого это сделала Испания в 2010 году. Тогда "Фурия Роха" неожиданно проиграла Швейцарии, но обыграла Гондурас и Чили и вышла из группы. В плей-офф испанцы поочередно одолели Португалию, Парагвай и Германию (все – по 1:0). В финале Испания победила Нидерланды с таким же счетом, только в дополнительное время.

Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), после чего победила Мексику и Польшу (дважды по 2:0). В плей-офф "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1), одолели Нидерланды в серии пенальти и разбили Хорватию в 1/2 финала. В финале с Францией Аргентина расписала сумасшедшие 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы.

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