Перемога Аргентини на Мундіалі в Катарі вийшла схожою на шлях збірної Іспанії до її першого чемпіонства світу в історії.

Аргентина стала другою збірною, яка виграла чемпіонат світу після поразки в першому турі, повідомляє Opta.

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До цього це зробила Іспанія у 2010 році. Тоді "Фурія Роха" несподівано програла Швейцарії, але обіграла Гондурас та Чилі і вийшла з групи. В плей-офф іспанці по черзі здолали Португалію, Парагвай та Німеччину (усі – по 1:0). В фіналі Іспанія перемогла Нідерланди з таким самим рахунком, лише в додатковий час.

Аргентина ж сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогла Мексику та Польщу (двічі по 2:0). У плей-офф "альбіселесте" обіграли Австралію (2:1), здолали Нідерланди в серії пенальті та розтрощили Хорватію в 1/2 фіналу. В фіналі ж з Францією Аргентина розписала божевільні 3:3, а в серії пенальті сильнішими виявились південноамериканці.

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