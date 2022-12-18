Сборная Аргентины без ума от счастья после победы в финале Мундиаля над Францией.

Аргентина обыграла Францию в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время. Месси впервые стал чемпионом мира. Лионеля признали лучшим игроком Мундиаля-2022. Капитан сначала поцеловал желанный кубок, а затем поднял его над головой рядом со всей командой.

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К празднованию присоединились семьи триумфаторов, а завершивший карьеру Серхио Агуэро радовался вместе с бывшими партнерами. Аргентинцы получили награду из рук важных гостей финала – президента ФИФА Джанни Инфантино и эмира Катара Тамима Аль Тани.

The moment when a dream becomes reality #FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022