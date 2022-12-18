Первый поцелуй Месси – самые яркие кадры награждения чемпионов мира-2022
22:25 - Читати українською
Сборная Аргентины без ума от счастья после победы в финале Мундиаля над Францией.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
109’ Лионель Месси
Килиан Мбаппе 80’
Килиан Мбаппе 82’
Килиан Мбаппе 118’
23’ Лионель Месси
36’ Анхел Ди Мария
80’ Килиан Мбаппе
82’ Килиан Мбаппе
109’ Лионель Месси
118’ Килиан Мбаппе
Аргентина обыграла Францию в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время. Месси впервые стал чемпионом мира. Лионеля признали лучшим игроком Мундиаля-2022. Капитан сначала поцеловал желанный кубок, а затем поднял его над головой рядом со всей командой.
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К празднованию присоединились семьи триумфаторов, а завершивший карьеру Серхио Агуэро радовался вместе с бывшими партнерами. Аргентинцы получили награду из рук важных гостей финала – президента ФИФА Джанни Инфантино и эмира Катара Тамима Аль Тани.
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