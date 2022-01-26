Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони заявил, что не отправится с командой в Чили на поединок с подопечными Мартина Ласарте. У него обнаружили коронавирус.

Милан потерял Ибрагимовича – швед рискует пропустить стыковые матчи отбора ЧМ-2022

"Хочу подтвердить несколько экстренных новостей. Я и Пабло Аймар не сможем войти в состав делегации. Пабло находится дома уже несколько дней, а я на изоляции и у меня все еще положительный тест. Для въезда в Чили нам нужен отрицательный результат ПЦР, поэтому мы придерживаемся протокола.

Прошлой ночью, в последний момент, у нас положительный результат получил Алексис Мак Аллистер, поэтому он тоже не будет играть с Чили. Эмилиано Буэндия близко контактировал с больным и будет изолирован", – цитирует Скалони Ole . В поединке квалификации на чемпионат мира аргентинцами будут руководить три легенды – Вальтер Самуэль, Роберто Аяла и Диего Пласенте.

Напомним, на январские матчи вызов не получил Лионель Месси . Нападающий ПСЖ приходит в себя от коронавируса, поэтому отдыхает. На сборную Аргентины ожидают поединки с Чили (28 января) и Колумбией (2 февраля).

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС