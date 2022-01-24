Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 23-го тура Серии А против Ювентуса (0:0), из-за чего может не сыграть в стыковых поединках отбора в ЧМ-2022, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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40-летнего шведа заменили еще на 28-й минуте, потому что он почувствовал боль в ахилле. Стоит отметить, что в прошлом году у Ибры также были проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому лечение может затянуться.

Напомним, 24 марта сборная Швеции встретится с чехами в первом стыковом матче за выход на Мундиаль.

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