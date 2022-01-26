Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні заявив, що не вирушить з командою у Чилі на поєдинок з підопічними Мартіна Ласарте. У нього виявили коронавірус.

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"Хочу підтвердити кілька екстрених новин. Я і Пабло Аймар не зможемо увійти у склад делегації. Пабло Перебуває вдома вже кілька днів, а я на ізоляції й у мене ще досі позитивний тест. Для в'їзду в Чилі нам потрібен негативний результат ПЛР, тому ми дотримуємось протоколу.

Минулої ночі, в останній момент, у нас позитивний результат отримав Алексіс Мак Аллістер, а тому він теж не гратиме з Чилі. Еміліано Буендія близько контактував з хворим і буде ізольований", – цитує Скалоні Ole. В поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу аргентинцями керуватимуть три легенди – Вальтер Самуель, Роберто Аяла й Дієго Пласенте.

Нагадаємо, на січневі матчі виклик не отримав Ліонель Мессі. Нападник ПСЖ оговтується від коронавірусу, тому відпочиває. На збірну Аргентини очікують поєдинки з Чилі (28 січня) й Колумбією (2 лютого).

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