Аргентина и Франция встречаются в решающем матче Чемпионата мира 2022. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Сможет ли Месси наконец-то выиграть Мундиаль? Матч, как и онлайн-трансляция Аргентина – Франция на "Футбол 24", стартует в 17:00. Противостояние двух лучших бомбардиров ЧМ-2022. Только Месси и Мбаппе забили по 5 голов. На "Золотой бутс" также претендуют Жиру и Альварес, у которых по 4 взятия ворот. Где смотреть матч Аргентина – Франция онлайн? Финал ЧМ-2022 транслируют Suspilne и MEGOGO Футбол Перший.

Аргентина – Франция: анонс и прогноз на финал ЧМ-2022

Отмечаем возвращение в основу команды Дешама Упамекано и Рабьо, пропустивших полуфинал из-за простуды. У Аргентины Ди Мария, сыгравший лишь 9 минут в плей-офф, впервые за 4 матча попал в стартовый состав. Скалони до конца выбирал между Анхелем и схемой в 5 защитников, но центрбек МЮ Лисандро Мартинес в итоге остается в запасе. Акунья должен был вернуться на левый фланг обороны после дисквалификации, но в последний момент испытал проблемы со здоровьем и уступил место Тальяфико.

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Де Пауль – Месси, Альварес, Ди Мария

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес – Чуамэни, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру