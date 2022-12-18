Чи зможе Мессі виграти нарешті Мундіаль? Матч, як і онлайн-трансляція Аргентина – Франція на "Футбол 24", стартує о 17:00. Протистояння двох найкращих бомбардирів ЧС-2022. Лише Мессі та Мбаппе забили по 5 голів. На "Золотий бутс" також претендують Жиру й Альварес, в яких по 4 взяття воріт. Де дивитись матч Аргентина – Франція онлайн? Фінал ЧС-2022 транслюють Suspilne і MEGOGO Футбол Перший.

Аргентина – Франція: анонс і прогноз на фінал ЧС-2022

Відзначаємо повернення в основу команди Дешама Упамекано і Рабйо, які пропустили півфінал через застуду. В Аргентини Ді Марія, який зіграв лише 9 хвилин у плей-офф, уперше за 4 матчі потрапив у стартовий склад. Скалоні до кінця обирав між Анхелем і схемою в 5 захисників, але центрбек МЮ Лісандро Мартінес у підсумку залишається в запасі. Акунья мав повернутися на лівий фланг оборони після дискваліфікації, але в останній момент відчув проблеми зі здоров'ям і поступився місцем Тальяфіко.

Аргентина: Еміліано Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Мак Аллістер, Енцо Фернандес, Де Пауль – Мессі, Альварес, Ді Марія

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру