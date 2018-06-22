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Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Сампаоли

16 июня 18:45 214 Читати українською
Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Сампаоли
Хорхе Сампаоли / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Исландии.

"Мы всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победный результат с командой, в которой очень организованная оборона. Но нам не удалось превратить владение мячом в голы. Но мы только начинаем играть, мы учтем урок. Нужно оставаться сильными.

Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Каждый новый матч отличается от предыдущего. Нужно проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в данный момент. В тот момент было много игроков в обороне, но это не помогло. Нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно сложная группа.

Пенальти – это всегда голевой момент. Сегодня мы не смогли его реализовать. Игра Месси в сегодняшнем матче? Чтобы ее оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в обороне, они блокировали свободные зоны. Далее следует разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать", – цитирует Сампаоли Чемпионат.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Аргентина - Исландия
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