Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Исландии.

"Мы всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победный результат с командой, в которой очень организованная оборона. Но нам не удалось превратить владение мячом в голы. Но мы только начинаем играть, мы учтем урок. Нужно оставаться сильными.

Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Каждый новый матч отличается от предыдущего. Нужно проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в данный момент. В тот момент было много игроков в обороне, но это не помогло. Нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно сложная группа.

Пенальти – это всегда голевой момент. Сегодня мы не смогли его реализовать. Игра Месси в сегодняшнем матче? Чтобы ее оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в обороне, они блокировали свободные зоны. Далее следует разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать", – цитирует Сампаоли Чемпионат.