toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Аргентина – Ісландія: післяматчева прес-конференція Сампаолі

16 червня 18:45 683 Читать на русском
Аргентина – Ісландія: післяматчева прес-конференція Сампаолі
Хорхе Сампаолі / Фото: FIFA

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Ісландії.

"Ми завжди виходимо на поле заради перемоги, тому є розчарування результатом. Ми були налаштовані на переможний результат з командою, у якій дуже організована оборона. Але нам не вдалося перетворити володіння м'ячем в голи. Але ми тільки починаємо грати, ми врахуємо урок. Потрібно залишатися сильними.

Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Кожен новий матч відрізняється від попереднього. Потрібно проаналізувати пропущений гол, наші переміщення в цей момент. В той момент було багато гравців в обороні, але це не допомогло. Нам треба дивувати суперників в атаці. У нас досить складна група.

Пенальті – це завжди гольовий момент. Сьогодні ми не змогли його реалізувати. Гра Мессі в сьогоднішньому матчі? Щоб її оцінити і охарактеризувати, потрібен час. Ісландія грала в обороні, вони блокували вільні зони. Далі треба розбирати гру кожного футболіста. Але Лео завжди хоче перемагати", – цитує Сампаолі Чемпіонат.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Аргентина - Ісландія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук