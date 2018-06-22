Аргентина – Ісландія: післяматчева прес-конференція Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Ісландії.

"Ми завжди виходимо на поле заради перемоги, тому є розчарування результатом. Ми були налаштовані на переможний результат з командою, у якій дуже організована оборона. Але нам не вдалося перетворити володіння м'ячем в голи. Але ми тільки починаємо грати, ми врахуємо урок. Потрібно залишатися сильними.

Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Кожен новий матч відрізняється від попереднього. Потрібно проаналізувати пропущений гол, наші переміщення в цей момент. В той момент було багато гравців в обороні, але це не допомогло. Нам треба дивувати суперників в атаці. У нас досить складна група.

Пенальті – це завжди гольовий момент. Сьогодні ми не змогли його реалізувати. Гра Мессі в сьогоднішньому матчі? Щоб її оцінити і охарактеризувати, потрібен час. Ісландія грала в обороні, вони блокували вільні зони. Далі треба розбирати гру кожного футболіста. Але Лео завжди хоче перемагати", – цитує Сампаолі Чемпіонат.