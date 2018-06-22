Аргентина – Исландия: фанаты исландцев в Москве провели репетицию своего знаменитого клича

Болельщики сборной Исландии активно готовятся к матчу 1 тура чемпионата мира-2018 против Аргентины.

Болельщики сборной Исландии прибыли в Москву, где сегодня их сборная сыграет против Аргентины в матче 1 тура Мундиаля-2018.

Аргентина – Исландия: анонс матча ЧМ-2018

"Викинги" в одном из московских парков уже провели репетицию своего известного клича, который запомнился еще с Евро-2016.

Матч Аргентина – Исландия начнется в 16:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. К слову, этот поединок станет дебютным для исландцев в финальных частях чемпионатов мира.