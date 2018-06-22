toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Аргентина – Исландия: фанаты исландцев в Москве провели репетицию своего знаменитого клича

16 июня 14:13 265 Читати українською
Аргентина – Исландия: фанаты исландцев в Москве провели репетицию своего знаменитого клича
Фанаты сборной Исландии / фото из соцсетей

Болельщики сборной Исландии активно готовятся к матчу 1 тура чемпионата мира-2018 против Аргентины.

Болельщики сборной Исландии прибыли в Москву, где сегодня их сборная сыграет против Аргентины в матче 1 тура Мундиаля-2018.

Аргентина – Исландия: анонс матча ЧМ-2018

"Викинги" в одном из московских парков уже провели репетицию своего известного клича, который запомнился еще с Евро-2016.

Матч Аргентина – Исландия начнется в 16:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. К слову, этот поединок станет дебютным для исландцев в финальных частях чемпионатов мира.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Видеоновости Исландия Исландия Аргентина - Исландия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
57
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук