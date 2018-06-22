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Аргентина – Ісландія: фанати ісландців у Москві провели репетицію свого знаменитого кличу

16 червня 14:10 578 Читать на русском
Аргентина – Ісландія: фанати ісландців у Москві провели репетицію свого знаменитого кличу
Фанати збірної Ісландії / фото із соцмереж

Вболівальники збірної Ісландії активно готуються до матчу 1 туру чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

Вболівальники збірної Ісландії прибули до Москви, де сьогодні їхня збірна зіграє проти Аргентини в матчі 1 туру Мундіалю-2018.

Аргентина – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018

"Вікінги" в одному з московських парків вже провели репетицію свого відомого кличу, який запам'ятався ще з Євро-2016.

Матч Аргентина – Ісландія розпочнеться о 16:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. До слова, цей поєдинок стане дебютним для ісландців у фінальних частинах чемпіонатів світу.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Відеоновини Ісландія Ісландія Аргентина - Ісландія
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