Аргентина – Ісландія: фанати ісландців у Москві провели репетицію свого знаменитого кличу

Вболівальники збірної Ісландії активно готуються до матчу 1 туру чемпіонату світу-2018 проти Аргентини.

Вболівальники збірної Ісландії прибули до Москви, де сьогодні їхня збірна зіграє проти Аргентини в матчі 1 туру Мундіалю-2018.

Аргентина – Ісландія: анонс матчу ЧС-2018

"Вікінги" в одному з московських парків вже провели репетицію свого відомого кличу, який запам'ятався ще з Євро-2016.

Матч Аргентина – Ісландія розпочнеться о 16:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. До слова, цей поєдинок стане дебютним для ісландців у фінальних частинах чемпіонатів світу.