Аргентина – Исландия: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе D между Аргентиной и Исландией.

Аргентина - Исландия

16 июня, 16:00, Москва, стадион "Открытие Арена"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборная Аргентины не без проблем прошла отбор на ЧМ-2018, и уже давно не радовала своих болельщиков уверенной игрой. В этом году подопечные Сампаоли выиграли два товарищеских матча из трех (победа 2:0 в матче против обновленной Италии и разгром сборной Гаити со счетом 4:0). Между этими поединками уместился "позор на годы" в матче с Испанией (1:6), и пусть даже та игра носила товарищеский статус, однако результат этой игры сильно запятнал репутацию "альбиселесте". Кроме того, болезненное поражение в очередной раз продемонстрировало, что Аргентина без Месси (Лионель пропускал матч из-за повреждения) является абсолютно другой командой, и добавлять к ней приставку "топ" нужно очень осторожно. Невзирая на тот разгром, у сборной Аргентины на ЧМ достаточно сильный состав, а особенно выделяется атакующая линия: Агуэро, Дибала, Месси, Игуаин. О такой атаке многие могут только мечтать, включая сборную Исландии. Но у островитян есть свои козыри.

ЧМ-2018: 10 причин, почему Аргентина с Месси может выиграть турнир

Когда начинаешь говорить о сильных сторонах сборной Исландии, то в первую очередь необходимо начинать с характера и боевого духа. Исландцы удивили весь мир своим выступлением на Евро-2016, оставив за бортом турнира даже сборную Англии, однако на этом успехи островитян не закончились. В отборе к ЧМ-2018 Исландия заняла первое место в группе, отправив в стыковые матчи Хорватию, с которой подопечные Хеймира Хадльгримссона ещё раз встретятся на Мундиале.

Способна ли Исландия остановить Месси и Ко?

Очевидно, что фаворитом противостояния является Аргентина. Имея столько звезд мирового уровня в своем составе, "альбиселесте" будут играть против исландцев первым номером, и пытаться пройти массированную оборону соперника. Для защиты островной сборной этот матч станет настоящим испытанием, ведь команда уже давно не играла против атакующих игроков такого уровня. Способны ли будут защитники, которые играют в клубах уровня Ростова и Левски, на равных противостоять Месси, Агуэро и Игуаину – это очень большой вопрос.

Аргентинцы празднуют взятие ворот соперника

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Голкипер и возрастные опорные полузащитники – проблемы для Сампаоли

У главного тренера "альбиселесте" Сампаоли хватает проблем перед стартом на ЧМ. Основной голкипер Серхио Ромеро получил досадную травму и пролетел мимо Мундиаля, из-за чего в распоряжении Сампаоли остались три голкипера (Кабальеро, Гусман и Армани), которые в сумме не сыграли и десяти матчей за сборную.

Безусловно, Билья и Хавьер Маскерано являются очень качественными и опытными игроками, однако ни один из них сейчас не находится на пике своей формы. Если Билье всё же удалось стать основным игроком в Милане, то Маскерано зимой переехал в Китай, и уже несколько месяцев не играл на высоком уровне. Несмотря на это, Сампаоли всё же включил ветерана в заявку на чемпионат мира, и есть вероятность того, что главный тренер аргентинцев будет использовать именно Маскерано и Билью в качестве основных опорников. Такой ход уже точно не добавит "альбиселесте" скорости принятия решений в центре поля, которая команде Сампаоли не помешала бы.

Маскерано: Вдохновение сборной Аргентины зависит от Месси

Надежды сборной Исландии

Сборная Исландии является абсолютным дебютантом мировых форумов. Островитяне возлагают огромные надежды на своих лидеров в атаке. Вингер английского Бернли Йохан Гудмундссон провел довольно качественный сезон в АПЛ и помог своей команде выйти в Лигу Европы, Альфред Финнбогасон является лидером атак немецкого Аугсбурга, а Гильфи Сигурдссон – самая большая звезда исландской сборной и один из её лучших бомбардиров за всю историю. Эти ребята должны повести за собою сборную Исландии в поединке с аргентинцами, но не менее важным будет и то, смогут ли их партнеры по защите сотворить чудо и не позволить "разгуляться" атакующим игрокам соперника.

Гилфи Сигурдссон

"Особенности национального футбола". Секреты успеха сборной Исландии

История взаимоотношений

Сборные Аргентины и Исландии встретятся впервые в истории.

Кадровая ситуация перед игрой

Оба тренера могут рассчитывать практически на всех исполнителей, которые поехали на ЧМ-2018. Под вопросом лишь остается участие капитана Исландии – Ааарона Гунарссона, который совсем недавно восстановился после травмы.

Слова

Хеймир Хадльгримссон, главный тренер сборной Исландии:

Вы сами можете почувствовать приближение матча. В желудке немного покалывает – это происходит перед каждой игрой. Я думаю, мы очень скоро поймем, что все это происходит на самом деле. Нам нужен хороший командный дух. Это единственный шанс для нашей сборной добиться успеха. Мы должны работать вместе как единое целое, двигаться в едином и верном направлении. Это наш единственный способ побеждать сильные футбольные нации

Вилли Кабальеро, голкипер сборной Аргентины:

Исландцам почти нечего терять. И это может стать их преимуществом. В первом матче большую роль играют нервы. Мы знаем, что их защита усложнит нашу задачу. Но у нас есть таланты, которые способны разбалансировать такую оборону

Ориентировочные составы

Аргентина: Кабальеро – Сальвио, Фасио, Отаменди, Тальяфико – Билья, Маскерано, Банега – Месси, Ди Мария, Игуаин

Исландия: Хальдоурсон – Скуласон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Эйольфссон – Бьярнасон, Гуннарсон, Г. Сигурдссон, Гудмундссон – Сигурдарсон, Финнбогасон

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевский, Футбол 24