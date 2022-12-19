"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить свою работу.

Дешам загадочно ответил о своем будущем во главе сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022

Хочу, чтобы он остался. Сказал ему, что он должен все хорошо обдумать", – цитирует Макрона RMC Sport.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции лишь в серии пенальти уступила Аргентине и не смогла во второй раз завоевать золото Мундиаля.

К слову, Дешам возглавляет национальную команду с июля 2012 года. Кроме серебряных медалей ЧМ-2022 он становился чемпионом мирового первенства в 2018 году, а также доходил до финала Евро-2016.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти