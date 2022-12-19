Аргентина – Франция: Макрон высказался по поводу смены наставника "трехцветных" после фиаско в финале ЧМ-2022
Президент Франции Эммануэль Макрон имеет свое мнение по поводу работы Дидье Дешама.
"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить свою работу.
Дешам загадочно ответил о своем будущем во главе сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022
Хочу, чтобы он остался. Сказал ему, что он должен все хорошо обдумать", – цитирует Макрона RMC Sport.
Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции лишь в серии пенальти уступила Аргентине и не смогла во второй раз завоевать золото Мундиаля.
К слову, Дешам возглавляет национальную команду с июля 2012 года. Кроме серебряных медалей ЧМ-2022 он становился чемпионом мирового первенства в 2018 году, а также доходил до финала Евро-2016.
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