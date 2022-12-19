Еммануель Макрон і Дідьє Дешам / Фото з відкритих джерел

"Звичайно, я попросив Дідьє Дешама продовжити свою роботу.

Дешам загадково відповів про своє майбутнє на чолі збірної Франції після поразки у фіналі ЧС-2022

Хочу, щоб він залишився. Сказав йому, що він повинен все добре обдумати", – цитує Макрона RMC Sport.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Франції лише у серії пенальті поступилась Аргентині і не змогла вдруге поспіль здобути золото Мундіалю.

До слова, Дешам очолює національну команду з липня 2012 року. Окрім срібних медалей ЧС-2022, він ставав чемпіоном світової першості у 2018 році, а також доходив до фіналу Євро-2016.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті