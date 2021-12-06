Куратор подготовки украинских арбитров Никола Риццоли поделился впечатлениями от увиденного в Украине и рассказал о своих планах в новой должности.

"Я работаю бок о бок с мистером Лучано Лучи, мою должность можно назвать – технический тренер. Я должен изучить Украину настолько, насколько это возможно. Поэтому я буду жить в Украине.

"Я просматриваю все матчи в Украине", – Риццоли назвал свою главную задачу в УАФ

Должна быть хорошая связь со страной. Это тяжело – разобраться в чужом футбольном менталитете. Для этого нужно много времени, поэтому у меня нет никаких проектов за пределами Украины. Я должен быть здесь на 100%. Планирую встречаться с арбитрами на каждом сборе, анализировать каждый матч, разбирать каждый эпизод, вникать во все спорные моменты.

В Украине судейский цех в хорошем состоянии. Отмечу удачный микс опытных рефери и молодежи. Есть большое пространство для улучшения. Кстати, не так много стран имеют сразу двух женщин арбитров в высшем дивизионе. Я считаю, что Екатерина Монзуль по праву судит на международном уровне. Но мы должны найти молодых рефери, чтобы они могли судить под эгидой ФИФА.

Я пока не готов участвовать в телепроектах в Украине. Я сфокусирован на работе с арбитрами. На это уходит все мое время. Когда я выучу все идеально – я буду открыт для хорошей дискуссии.

У каждой страны одно и то же – все требуют комментариев. И каждая страна на данный момент имеет только один ответ – нет. Такие правила действуют по всему миру. Возможно, когда-нибудь они изменятся. Некоторые страны пытались. К примеру, мы в Италии попробовали, и продержались всего одну неделю. Возможно, когда-нибудь в будущем", – сказал Риццоли в интервью программе "Великий футбол".

"Так не можна виходити на гру": капітан Ворскли про чергове вилучення партнера, рекорд Різника і замерзлі пальці