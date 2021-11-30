"Сейчас моя главная задача – улучшить работу украинских арбитров. Это касается и технических моментов, и подготовки и организации.

Риццоли официально получил должность в УАФ

Я занят и поиском молодых перспективных арбитров, которые смогут работать на соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Просматриваю и анализирую все матчи, которые играют в Украине", – цитирует Риццоли ТК Футбол.

Напомним, специалист 7 раз подряд был признан лучшим итальянским рефери, обслуживал финалы Лиги чемпионов и Кубка мира, а недавно руководил Комитетом арбитров Серии А.

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