Куратор підготовки українських арбітрів Нікола Ріццолі поділився враженнями від побаченого в Україні і розповів про свої плани на новій посаді.

"Я працюю пліч-о-пліч з містером Лучано Лучі, мою посаду можна назвати – технічний тренер. Я мушу вивчити Україну настільки, наскільки це можливо. Тому я житиму в Україні.

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Має бути хороший зв'язок із країною. Це важко – розібратися у чужому футбольному менталітеті. Для цього потрібно багато часу, тому я не маю жодних проектів за межами України. Я маю бути тут на 100%. Планую зустрічатися з арбітрами на кожному зборі, аналізувати кожен матч, розбирати кожен епізод, вникати у всі спірні моменти.

В Україні суддівський цех у хорошому стані. Відзначу вдалий мікс досвідчених рефері та молоді. Є великий простір для покращення. До речі, не так багато країн мають одразу двох жінок-арбітрів у найвищому дивізіоні. Я вважаю, що Катерина Монзуль заслужено судить на міжнародному рівні. Але ми повинні знайти молодих рефері, щоб вони також могли судити під егідою ФІФА.

Я поки що не готовий брати участь у телепроектах в Україні. Я сфокусований на роботі із арбітрами. На це йде весь мій час. Коли я вивчу все ідеально – я буду відкритий для хорошої дискусії.

У кожної країни одне й те саме – всі вимагають коментарів. І кожна країна на даний момент має лише одну відповідь – ні. Такі правила діють у всьому світі. Можливо, колись вони зміняться. Деякі країни намагалися. Наприклад, ми в Італії спробували, і протрималися лише один тиждень. Можливо, колись у майбутньому", – сказав Ріццолі в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

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