Арбитр, который зафиксировал позорное поражение сборной Бразилии на ЧМ-2014, возглавил испанский клуб

Экс-рефери ФИФА Марко Антонио Родригес стал главным тренером испанской Саламанки.

Марко Родригес возглавил команду Сегунды B Саламанку, сообщает твиттер испанского клуба. Это будет первая работа главным тренером для мексиканца.

Родригес известен тем, что судил полуфинальный матч чемпионата мира-2014 между сборными Германии и Бразилии, в котором хозяева турнира потерпели позорное поражение 1:7. В том же году он объявил о завершении карьеры арбитра, проработав судьей ФИФА с 2000-го.

По профессии Родригес – профессор физкультуры, а в свободное от судейства и тренерства время работал пастором в протестантской церкви.

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