Арбітр, який зафіксував ганебну поразку збірної Бразилії на ЧС-2014, очолив іспанський клуб

Екс-рефері ФІФА Марко Антоніо Родрігес став головним тренером іспанської Саламанки.

Марко Родрігес очолив команду Сегунди B Саламанку, повідомляє твіттер іспанського клубу. Це буде перша робота головним тренером для мексиканця.

Родрігес відомий тим, що судив півфінальний матч чемпіонату світу-2014 між збірними Німеччини та Бразилії, в якому господарі турніру зазнали ганебної поразки 1:7. Того ж року він оголосив про завершення кар'єри арбітра, пропрацювавши суддею ФІФА з 2000-го.

За професією Родрігес – професор фізкультури, а у вільний від суддівства та тренерства час працював пастором у протестантській церкві.

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