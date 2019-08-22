toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Арбітр, який зафіксував ганебну поразку збірної Бразилії на ЧС-2014, очолив іспанський клуб

10:25 493 Читать на русском
Арбітр, який зафіксував ганебну поразку збірної Бразилії на ЧС-2014, очолив іспанський клуб
Марко Антоніо Родрігес

Екс-рефері ФІФА Марко Антоніо Родрігес став головним тренером іспанської Саламанки.

Марко Родрігес очолив команду Сегунди B Саламанку, повідомляє твіттер іспанського клубу. Це буде перша робота головним тренером для мексиканця.

Родрігес відомий тим, що судив півфінальний матч чемпіонату світу-2014 між збірними Німеччини та Бразилії, в якому господарі турніру зазнали ганебної поразки 1:7. Того ж року він оголосив про завершення кар'єри арбітра, пропрацювавши суддею ФІФА з 2000-го.

За професією Родрігес – професор фізкультури, а у вільний від суддівства та тренерства час працював пастором у протестантській церкві.

Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
08:00
8926
Теги
Іспанія Саламанка Саламанка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
44
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук