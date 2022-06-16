Английская Премьер-лига готовится к старту новой кампании. Главный атрибут уже представлен.

Футбольной общественности представили мяч на сезон 2022/23. Его изготовил американский технический гигант Nike, он вдохновлен сферой, которой играли в первый сезон АПЛ – в 1992/93 годах.

Также руководство английского футбола обнародовало календарь всех 380 поединков предстоящей кампании. Ее откроют Кристал Пелас и Арсенал матчем 5 августа. Поединки последнего тура намечены на 28 мая 2023 года.

Напомним, чемпионом АПЛ в прошлом сезоне стал Манчестер Сити Александра Зинченко, который только на один зачетный бал опередил Ливерпуль.

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