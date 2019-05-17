Антверпен – Гент – 1:2 – видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура группы чемпионов лиги Жупиле Гент в волевом стиле переиграл Антверпен (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча Антверпен – Гент.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 9 тур

Антверпен – Гент – 1:2

Голы: Бронн, 36, (аг) – Дэвид, 45+1, Серлот, 90+4

Удаление: Бронн, 89

Гент в волевом стиле победил Антверпен. Бронной срезал мяч в собственные ворота в стираешь тайме, но гости вырвали победу благодаря голам Дэвида и Серлота. Отметим, что Пластун вышел в стартовом составе гостей, а Безус и Яремчук вышли на замену.

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Благодаря этой победе Гент набрал 32 очка и поднялся на 5 место в группе чемпионов, Антверпен с 39 пунктами остался на 4 позиции.