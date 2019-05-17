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Антверпен – Гент – 1:2 – відео голів та огляд матчу

17 травня 06:30 482 Читать на русском
Антверпен – Гент – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Антверпен – Гент – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 9-го туру групи чемпіонів ліги Жупіле Гент у вольовому стилі переграв Антверпен (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Антверпен – Гент.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 9-й тур

Антверпен – Гент – 1:2

Голи: Бронн, 36, (аг) – Девід, 45+1, Серлот, 90+4

Вилучення: Бронн, 89

Гент у вольовому стилі переміг Антверпен. Бронн зрізав м'яч у власні ворота у перешому таймі, але гості вирвали перемогу завдяки голам Девіда та Серлота. Відзначимо, що Пластун вийшов у стартовому складі гостей, а Безус та Яремчук вийшли на заміну.

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Завдяки цій перемозі Гент набрав 32 очки і піднявся на 5 місце в групі чемпіонів, Антверпен з 39 пунктами залишився на 4 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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