Динамо встречается с Антверпеном в товарищеском матче. Смотреть прямую трансляцию игры можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Команда Мирчи Луческу проводит заключный матч на тренировочных сборах. Уже 20 июля Динамо стартует в Лиге чемпионов поединком против Фенербахче в рамках 2-го квалификационного раунда.

Динамо объявило цены билетов на матч Лиги чемпионов против Фенербахче

Матч Антверпен – Динамо стартует в 21:00. В прямом эфире встречу будут транслировать телеканалы 2+2 и Динамо Киев TV, а также клубный канал Динамо в YouTube.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Гармаш – Цыганков, Супряга, Вербич