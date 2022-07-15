Динамо зустрічається з Антверпеном в товариському матчі. Дивитися пряму трансляцію гри можна прямо у цій новині на "Футбол 24".

Команда Мірчі Луческу проводить завершальний матч на тренувальних зборах. Вже 20 липня Динамо стартує у Лізі чемпіонів поєдинком проти Фенербахче в рамках 2-го кваліфікаційного раунду.

Динамо оголосило ціни квитків на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Матч Антверпен – Динамо стартує о 21:00. У прямому ефірі зустріч транслюватимуть телеканали 2+2 та Динамо Київ TV, а також клубний канал Динамо в YouTube.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Гармаш – Циганков, Супряга, Вербіч