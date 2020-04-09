Английские гранды охотятся на Толиссо

Полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо ближайшим летом может перебраться на Туманный Альбион.

Чемпион мира попал в сферу интересов Арсенала и Манчестер Юнайтед, сообщает Foot Mercato.

Две звезды Баварии нарушили правила безопасности на первой же тренировке – одному пришлось покинуть поле через 15 минут

Толиссо имеет действующий до лета 2022 года контракт с Баварией, но не имеет стабильного места в основе мюнхенцев. Решить эту проблему собираются английские гранды. Они изучают возможность подписания хавбека летом. Кроме того, интерес к 25-летнему французу проявляли итальянские Ювентус и Наполи, а также мадридский Атлетико.

В нынешнем сезоне Корентен Толиссо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. В 2017-м Бавария отдала за него Лиону 41,5 млн евро.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи