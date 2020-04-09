toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Английские гранды охотятся на Толиссо

11:56 10 Читати українською
Английские гранды охотятся на Толиссо
Корентен Толиссо / AFP

Полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо ближайшим летом может перебраться на Туманный Альбион.

Чемпион мира попал в сферу интересов Арсенала и Манчестер Юнайтед, сообщает Foot Mercato.

Две звезды Баварии нарушили правила безопасности на первой же тренировке – одному пришлось покинуть поле через 15 минут

Толиссо имеет действующий до лета 2022 года контракт с Баварией, но не имеет стабильного места в основе мюнхенцев. Решить эту проблему собираются английские гранды. Они изучают возможность подписания хавбека летом. Кроме того, интерес к 25-летнему французу проявляли итальянские Ювентус и Наполи, а также мадридский Атлетико.

В нынешнем сезоне Корентен Толиссо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. В 2017-м Бавария отдала за него Лиону 41,5 млн евро.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
Креспо откровенно высказался о Месси
08:27
212
Теги
Трансферы Бавария Бавария Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Трансферы Арсенала Трансферы Баварии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Корентен Толиссо Корентен Толиссо Арсенал Арсенал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
33
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук