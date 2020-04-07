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Две звезды Баварии нарушили правила безопасности на первой же тренировке – одному пришлось покинуть поле через 15 минут

09:29 83 Читати українською
Две звезды Баварии нарушили правила безопасности на первой же тренировке – одному пришлось покинуть поле через 15 минут
Коман и Толиссо / Getty Images

Далеко не все игроки Баварии придерживались мер безопасности на первой командной тренировке после карантина.

Корентен Толиссо и Кингсли Коман нарушили правило о соблюдении дистанции друг от друга, информирует Bild.

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Молодые французы решили обняться, когда одна группа игроков покидала тренировочное поле, а другая на него выходила. Проблемы Толиссо на этом не закончились – через 15 минут хавбек почувствовал боль в левой лодыжке и был вынужден завершить занятие. Все остальные игроки Баварии правил не нарушали и без проблем провели первый тренировочный день после перерыва. Среди них стоит выделить Роберта Левандовски – поляк полностью залечил травму и провел больше всех времени на поле.

Напомним, что ранее о возобновлении тренировок сообщил другой немецкий клуб – Вольфсбург, который является соперником Шахтера в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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Бавария Бавария Германия коронавирус Корентен Толиссо Корентен Толиссо Кингсли Коман Кингсли Коман Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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