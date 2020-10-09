Англия захватила инициативу в первом тайме и вышла вперед на 26 минуте – Грилиш расшатал соперника и навесил, а Калверта-Льюина не удержали защитники. Несмотря на резервный состав англичане продолжили контролировать ситуацию, однако до перерыва больше не забивали.

Англия оформила исторический разгром Уэльса на Уэмбли – сразу три сборника отличились дебютным голами за "Трёх львов"

А вот в начале второй половины отличился другой дебютант – Коуди замкнул классный навес Триппьера со штрафного. А Дэнни Ингз поставил эффектную точку в поединке, забив в падении через себя также первый для себя гол за сборную.