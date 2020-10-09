Англия – Уэльс – 3:0 – видео голов и обзор матча
Англия в контрольном поединке разбила сборную Уэльса. Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Уэльс на Футбол 24.
Англия захватила инициативу в первом тайме и вышла вперед на 26 минуте – Грилиш расшатал соперника и навесил, а Калверта-Льюина не удержали защитники. Несмотря на резервный состав англичане продолжили контролировать ситуацию, однако до перерыва больше не забивали.
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А вот в начале второй половины отличился другой дебютант – Коуди замкнул классный навес Триппьера со штрафного. А Дэнни Ингз поставил эффектную точку в поединке, забив в падении через себя также первый для себя гол за сборную.