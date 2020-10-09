Англія захопила ініціативу у першому таймі та вийшла вперед на 26 хвилині – Гріліш розхитав суперника і навісив, а Калверта-Льюїна не втримали захисники. Попри резервний склад англійці продовжили контролювати ситуацію, однак до перерви більше не забивали.

Англія оформила історичний розгром Уельсу на Вемблі – одразу три збірники відзначились дебютними голами за "Трьох левів"

А от на початку другої половини відзначився інший дебютант – Коуді замкнув класний навіс Тріпп'єра зі штрафного. А Денні Інгз поставив ефектну крапку в поєдинку, забивши в падінні через себе також перший для себе гол за збірну.