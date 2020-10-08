Ненужные товарищеские матчи продолжают терроризировать сборные. Англия свой поединок проводила дома, на лондонском Уэмбли, против соседского Уэльса – и оба главных тренера решили поберечь основу. Английская стартовая 11-ка в сумме провела всего 54 матча за "Трёх львов", что является наименьшим показателем с 1980 года. Впервые за 15 лет в основе англичан не нашлось места футболистам Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити – зато в составе вышли представители 10 клубов из местного чемпионата.

Валлийцы же даже не заявили на встречу Бейла, Рэмзи и других своих звёзд, хотя они имели шанс прервать 16-матчевую проигрышную серию на Уэмбли – в последний раз их сборная здесь побеждала ещё в 1977 году. Из самых известных исполнителей в старт попали Раби Матондо, Итан Ампаду и Бен Дэвис, а в запасе сидели Неко Уильямс, Бен Вудбёрн и Дэниел Джеймс.

Старт встречи прошел при небольшом преимуществе Уэльса. Англия вообще не атаковала, а вот валлийцы провели несколько перспективных подходов к чужим воротам – впрочем, опасных моментов так и не случилось, а хозяева перехватили инициативу ещё до 10-й минуты. Уже на 12-й Калверт-Льюин готов был вырваться один на один с Хеннеси после лонгбола из глубины, однако Домининик неудачно обработал мяч. Через минуту он получил проникающий пас Ингза на правый край штрафной и обошел голкипера, но теперь у него не сложилось с ударом с острого угла.

Уэльс на 23-й минуте получил шанс открыть счёт в результате неудачной скидки Сака точно на ногу Муру, однако Киффер из центра штрафной выстрелил мимо правой штанги. Наказание за расточительность прилетело через три минуты: Грилиш качнул защитника на правом фланге и навесил во вратарскую, а Калверт-Льюин в баскетбольном прыжке замкнул ударом головой – 1:0! Между прочим, Доминик стал первым за 35 лет футболистом Эвертона, забившим гол за Англию на Уэмбли – в последний раз это удавалось Гари Линекеру. Грилиш же стал первым "вилланом" с 2011 года, которому удалось отдать за "Трёх львов" ассист.

У валлийцев было два шанса сравнять счёт. На 28-й минуте один из них запорол Мефам, который головой замыкал подачу Уильямса с углового – мяч летел под перекладину, но именно в той точке находился Поуп. Ещё через две минуты Мур блестяще принял лонгбол и ворвался в штрафную на свидание с Поупом, но дальше Киффер пробил прямо в голкипера! При этом он умудрился получить травму. Англия же могла наказать на 38-й минуте, когда Коуди нанёс удар с лёту с 11-метров после передачи от Кина, но мяч полетел значительно выше ворот. Это был последний момент до перерыва.

Во втором тайме Уэльс также активно стартовал, но опять ничего интересного создать в последний трети не удалось – подопечные Райана Гиггза смогли организовать лишь дальний неточный удар Коннора Робертса. Англия такого отношения к себе не прощает: на 53-й минуте хозяева заработали штрафной на правом фланге, Триппьер исполнил подачу на дальнюю штангу, а Коуди замкнул мощным выстрелом в касание – 2:0! Это дебютный гол Коннора за "Трёх львов" и первый за 30 лет гол футболиста Вулверхэмптона за сборную Англии (последний забил Стив Булл).

После второго гола все вопросы относительно победителя были сняты, поэтому Гарет Саутгейт позволил себе тройную замену – на поле появились Маунт, Джеймс и Мингс. Уже на 63-й минуте последний стал соавтором шедевра: Англия заработала угловой, Мингс сбросил подачу с него в центр штрафной, а Ингз забил ударом в падении через себя! 3:0. Конечно же, это также был дебютный гол за сборную. С 1963 года в истории "Трех львов" не было матча, в котором бы сразу три англичанина отличились первыми голами за национальную команду.

На 66-й довести дело до унижения соседей мог Грилиш, который перехватил мяч на левом фланге, вошел на край штрафной и мощно пробил – круглый пролетел параллельно воротам. На 70-й классный шанс имел Сака, который получил пас от Маунта в штрафной и пробил с рикошетом от Мефама, но Хеннеси в последний момент успел парировать. После этого эпизода Гарет Саутгейт провел ещё три замены, выпустив Барнса, Уорд-Прауза и Мейтленд-Найлса, но Англия уже расслабилась. Валлийцы также пытались изменить ход встречи заменами, но игра гостей вообще развалилась. На поле стало скучно.

В эндшпиле поединка Ингз мог оформить дубль, однако его выстрел с левого края штрафной в дальнюю девятку на 84-й минуте парировал Хеннеси. Уже в компенсированное время с дистанции мощно бил Уорд-Прауз, но Хеннеси взял и этот удар. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Англии со счётом 3:0.