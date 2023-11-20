Северная Македония и Англия расписали ничью в последнем туре квалификации на чемпионат Европы.

Евро-2024, квалификация

Северная Македония – Англия – 1:1

Голы: Барди, 41 – Атанасов, 59 (аг)

Англия раньше времени вышла на Евро, выиграв группу Украины, но одну задачу на матч с Северной Македонией еще имела. Британцам нужно было избежать поражения, чтобы гарантировать себе первую корзину во время жеребьевки группового этапа Евро-2024.

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Англия, конечно, владела инициативой, однако допустила две грубые ошибки в первом тайме. Магуайр обрезал команду неточным пасом и сбил в собственной штрафной Эльмаса. Арбитры сыграли откровенно за фаворита, не назначив пенальти, а VAR не исправил ошибку.

Перед перерывом Северная Македония наконец-то выстрадала заслуженный 11-метровый. Льюис в ужасном прыжке заехал локтем по лицу Миовски. Судьи потребовался VAR, чтобы поставить пенальти. Пикфорд парировал первый удар Барди, однако капитан хозяев успел на добивание.

На старте второго тайма Англия отыгралась, но гол Грилиша с навеса Саки отменили из-за офсайда. Лишь появление Кейна помогло "трем львам" сравнять счет. Харри вышел на замену и уже через минуту создал гол, навязав борьбу на подаче углового.

До финального свистка ситуация не изменилась. Северная Македония остановила фаворита, но осталась четвертой в группе с 8 очками. Англия набрала 20 баллов, заняла первое место в группе и обеспечила себе первую корзину во время жеребьевки Евро-2024.