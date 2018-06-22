ЧМ-2018: 10 главных итогов 1-го тура – провал Неймара и Месси, пиренейский триллер и сенсационная Мексика

"Футбол 24" подводит итоги премьерного тура чемпионата мира-2018.

1. Главная сенсация

Довольно много фаворитов ЧМ-2018 потеряли очки уже в первом матче на турнире, однако главной сенсацией стала победа сборной Мексики над действующими чемпионами мира. Подопечные Хуана Карлоса Осорио провели блестящую игру с просто невероятной самоотдачей и получили сенсационную победу благодаря голу от Ирвинга Лосано. После неожиданной победы над "манншафт", Мексика превратилась в главного фаворита группы F.

2. Главный герой

Капитан сборной Португалии в очередной раз продемонстрировал свое величие, сделав хет-трик в поединке с Испанией. Месси и Неймар, которых все очень часто сравнивают с Роналду, не смогли продемонстрировать ничего, в то время, когда "семерка" сборной Португалии почти в одиночку противостоял испанцам. Если CR7 продолжит в том же духе, то он может обеспечить себе титул лучшего бомбардира турнира еще до стадии плей-офф, а уровень будущих соперников (Марокко и Иран) позволяют Роналду надеяться на забитые мячи.

Криштиану Роналду

3. Лучшая команда тура

Мексиканцы заслуженно побеждают в этой номинации. Мало кто верил в их успех, но они посрамили всех скептиков и победили не кого-нибудь, а сборную Германии. Мексика победила в первую очередь за счет сбалансированной игры во всех линиях и невероятной самоотдачи. Если мексиканцы продолжат играть в таком ключе, то смогут далеко зайти на этом Мундиале.

4. Лучший тренер тура

Хуан Карлос Осорио может гордиться своими подопечными, которые создали пока наибольшую сенсацию на ЧМ-2018. Но не следует забывать и о том, что успех мексиканцев был бы невозможен без плодотворной работы главного тренера и его штаба. Не каждый наставник может похвастаться тем, что побеждал действующих чемпионов мира, а у Осорио в резюме отныне есть такой факт.

Главный тренер сборной Мексики – Хуан Карлос Осорио

5. Лучший матч

Португалия – Испания. Возможно в этой игре не было много красивых мячей, а половина из них стала последствиями индивидуальных ошибок, однако "пиренейское дерби" подарило болельщикам очень много эмоций, даже больше, чем можно было ожидать. Команды по очереди сокращали отставание в счете, а потом, когда уже казалось, что "фурия роха" отпразднует победу, на авансцену вышел его Величество – Криштиану Роналду, который принес Португалии ничью.

6. Худший матч

Хорватия – Нигерия. (Мнение автора не совпадает с мнением некоторых авторов редакции, которых убаюкивал матч Марокко – Иран – "Футбол 24"). Хорваты, которые очень понравились на Евро-2016, достаточно неуверенно стартовали на ЧМ-2018. Подопечные Златко Далича были сильнее Нигерии, но сама игра получилась довольно бледной. Как итог, хорваты выиграли по счету довольно уверенно, но ни разу не забили с игры (первый гол на счету защитника сборной Нигерии, а второй Лука Модрич забил с пенальти).

7. Лучший гол тура

Фланговый защитник Ромы и сборной Сербии Александар Коларов поразил ворота Коста-Рики фантастическим ударом со штрафного в девятку. Важности этому голу придает тот факт, что он стал единственным в матче и победным для сербов. Вполне вероятно, что именно результативный выстрел Коларова станет судьбоносным для сборной Сербии в контексте выхода в плей-офф ЧМ-2018.

Александар Коларов забивает гол в ворота Коста Рики

8. Лучшее судейство

Уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей очень качественно отработала в довольно сложном матче между Францией и Австралией. 2 справедливых пенальти и видеофиксация победного гола Франции – все было по делу. Уругвайская футбольная ассоциация может гордиться своими соотечественниками.

9. Худшее судейство

Кажется, что в игру Португалия – Испания поместилось все. Шесть голов, хет-трик Роналду, невероятный драматизм, но при этом был и крайне неприятный, и несколько неожиданный момент. Речь идет о крайне низком уровне судейства от авторитетного арбитра Джанлуки Рокки: сначала итальянский судья поставил в ворота испанцев достаточно неоднозначный пенальти, а затем засчитал гол Диего Косты, который за мгновение до взятия ворот заехал по лицу Пепе. Если итальянская судейская бригада во главе с Джанлукой Рокки продолжать так работать на матчах ЧМ, то очень скоро кроме национальной сборной Италии Мундиаль потеряет и единственных представителей этой страны в судейском корпусе.

Лионель Месси и Неймар провалили старт турнира

10. Провал тура

Германия, Аргентина и Бразилия. Да, именно так. Чемпионы мира неожиданно споткнулись на сборной Мексики, а два лидера южноамериканского футбола не смогли одолеть хоть и крепкие, но довольно средние по своему уровню и подбору игроков европейские сборные. Аргентина не смогла справиться с Исландией, а Бразилия – со Швейцарией (обе игры закончились с одинаковым счетом 1:1). Неймар разочаровал невнятной игрой, а Месси разочаровал еще больше, умудрившись не реализовать пенальти.

Артур Киселевский, Футбол 24

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