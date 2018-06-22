toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: 10 главных итогов 1-го тура – провал Неймара и Месси, пиренейский триллер и сенсационная Мексика

20 июня 13:39 386 Читати українською
ЧМ-2018: 10 главных итогов 1-го тура – провал Неймара и Месси, пиренейский триллер и сенсационная Мексика

"Футбол 24" подводит итоги премьерного тура чемпионата мира-2018.

1. Главная сенсация

Довольно много фаворитов ЧМ-2018 потеряли очки уже в первом матче на турнире, однако главной сенсацией стала победа сборной Мексики над действующими чемпионами мира. Подопечные Хуана Карлоса Осорио провели блестящую игру с просто невероятной самоотдачей и получили сенсационную победу благодаря голу от Ирвинга Лосано. После неожиданной победы над "манншафт", Мексика превратилась в главного фаворита группы F.

2. Главный герой

Капитан сборной Португалии в очередной раз продемонстрировал свое величие, сделав хет-трик в поединке с Испанией. Месси и Неймар, которых все очень часто сравнивают с Роналду, не смогли продемонстрировать ничего, в то время, когда "семерка" сборной Португалии почти в одиночку противостоял испанцам. Если CR7 продолжит в том же духе, то он может обеспечить себе титул лучшего бомбардира турнира еще до стадии плей-офф, а уровень будущих соперников (Марокко и Иран) позволяют Роналду надеяться на забитые мячи.

Криштиану Роналду

3. Лучшая команда тура

Мексиканцы заслуженно побеждают в этой номинации. Мало кто верил в их успех, но они посрамили всех скептиков и победили не кого-нибудь, а сборную Германии. Мексика победила в первую очередь за счет сбалансированной игры во всех линиях и невероятной самоотдачи. Если мексиканцы продолжат играть в таком ключе, то смогут далеко зайти на этом Мундиале.

4. Лучший тренер тура

Хуан Карлос Осорио может гордиться своими подопечными, которые создали пока наибольшую сенсацию на ЧМ-2018. Но не следует забывать и о том, что успех мексиканцев был бы невозможен без плодотворной работы главного тренера и его штаба. Не каждый наставник может похвастаться тем, что побеждал действующих чемпионов мира, а у Осорио в резюме отныне есть такой факт.

Главный тренер сборной Мексики – Хуан Карлос Осорио

5. Лучший матч

Португалия Испания. Возможно в этой игре не было много красивых мячей, а половина из них стала последствиями индивидуальных ошибок, однако "пиренейское дерби" подарило болельщикам очень много эмоций, даже больше, чем можно было ожидать. Команды по очереди сокращали отставание в счете, а потом, когда уже казалось, что "фурия роха" отпразднует победу, на авансцену вышел его Величество – Криштиану Роналду, который принес Португалии ничью.

6. Худший матч

Хорватия – Нигерия. (Мнение автора не совпадает с мнением некоторых авторов редакции, которых убаюкивал матч Марокко – Иран – "Футбол 24"). Хорваты, которые очень понравились на Евро-2016, достаточно неуверенно стартовали на ЧМ-2018. Подопечные Златко Далича были сильнее Нигерии, но сама игра получилась довольно бледной. Как итог, хорваты выиграли по счету довольно уверенно, но ни разу не забили с игры (первый гол на счету защитника сборной Нигерии, а второй Лука Модрич забил с пенальти).

7. Лучший гол тура

Фланговый защитник Ромы и сборной Сербии Александар Коларов поразил ворота Коста-Рики фантастическим ударом со штрафного в девятку. Важности этому голу придает тот факт, что он стал единственным в матче и победным для сербов. Вполне вероятно, что именно результативный выстрел Коларова станет судьбоносным для сборной Сербии в контексте выхода в плей-офф ЧМ-2018.

Александар Коларов забивает гол в ворота Коста Рики

8. Лучшее судейство

Уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей очень качественно отработала в довольно сложном матче между Францией и Австралией. 2 справедливых пенальти и видеофиксация победного гола Франции – все было по делу. Уругвайская футбольная ассоциация может гордиться своими соотечественниками.

9. Худшее судейство

Кажется, что в игру Португалия – Испания поместилось все. Шесть голов, хет-трик Роналду, невероятный драматизм, но при этом был и крайне неприятный, и несколько неожиданный момент. Речь идет о крайне низком уровне судейства от авторитетного арбитра Джанлуки Рокки: сначала итальянский судья поставил в ворота испанцев достаточно неоднозначный пенальти, а затем засчитал гол Диего Косты, который за мгновение до взятия ворот заехал по лицу Пепе. Если итальянская судейская бригада во главе с Джанлукой Рокки продолжать так работать на матчах ЧМ, то очень скоро кроме национальной сборной Италии Мундиаль потеряет и единственных представителей этой страны в судейском корпусе.

Лионель Месси и Неймар провалили старт турнира

10. Провал тура

Германия, Аргентина и Бразилия. Да, именно так. Чемпионы мира неожиданно споткнулись на сборной Мексики, а два лидера южноамериканского футбола не смогли одолеть хоть и крепкие, но довольно средние по своему уровню и подбору игроков европейские сборные. Аргентина не смогла справиться с Исландией, а Бразилия – со Швейцарией (обе игры закончились с одинаковым счетом 1:1). Неймар разочаровал невнятной игрой, а Месси разочаровал еще больше, умудрившись не реализовать пенальти.

Артур Киселевский, Футбол 24

ЧМ-2018: избиение Неймара, падение крупных фаворитов и желание родить от режиссера, остановившего Месси

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Главное Лионель Месси Лионель Месси Статьи Криштиану Роналду Криштиану Роналду Мексика Мексика Неймар Неймар Джанлука Рокки Джанлука Рокки Александар Коларов Александар Коларов Хуан Карлос Осорио Хуан Карлос Осорио Португалия - Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
31
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук