Англия – Германия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Англии принимает национальную команду Германии. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Англия – Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" в свою очередь проведет текстовую онлайн-трансляцию встрече плей-офф Евро-2020.
Англия – Германия: анонс матча 1/8 финала Евро-2020
Стартовые составы команд:
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу – Сака, Кейн, Стерлинг
Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Горецка, Кроос, Гозенс – Хаверц, Мюллер – Вернер
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