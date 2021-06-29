Англия – самая скучная команда Евро-2020. 2 забитых (оба Стерлингом) и 0 пропущенных за весь групповой этап. Англичане создают на уровне аутсайдеров – в среднем 7 ударов за игру. Но вообще ничего не допускают у своих ворот – ни одного голевого момента от трех соперников. Гарет Саутгейт ударился в тотальный прагматизм и перестраховывается на каждом шагу.

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"Трех львов" в зрелищный футбол не заставляют играть даже трибуны Уэмбли, на котором они пока что проводят весь турнир. Тренерский штаб сковывает команду, ограничивая потенциал звезд атаки. У Саутгейта есть только один способ искупить этот грех и оправдать свою стратегию – выиграть чемпионат Европы. Титул, которого ждут 55 лет, затмит все.

Единственный триумф Англия отпраздновала именно в матче с Германией – победа в финале ЧМ-1966. Однако с тех пор немцы уже много раз отомстили островитянам на крупных турнирах: четвертьфинал ЧМ-1970, полуфинал ЧМ-1990, полуфинал ЧЕ-1996, 1/8 на ЧМ-2010 и еще куча мелких побед Die Mannschaft. Кстати, серия пенальти на домашнем Евро-96 – личная драма Саутгейта, который не забил Германии решающий 11-метровый.

Сегодня у него есть шанс взять реванш на глазах родных болельщиков. Нейтрализовать современную сборную Германии не так уж и сложно. На групповом этапе обнажились все сильные и слабые стороны Бундестим. Главный козырь Йоахима Лева – высокие подключения латералей с резким изменением флангов. Так раскрываются лучшие качества Гозенса, так много пользы приносит Киммих.

Франция и Венгрия ограничили пространство на флангах, насытив заднюю линию, и создали Германии огромные проблемы. Команда Лева снова выглядела медленной, безыдейной, неострой, и едва вышла в плей-офф. А вот Португалия проигнорировала фишку Бундестим и получила в свои ворота 4 мяча. Англия, привыкшая максимально перестраховываться, не должна допустить такую ошибку.

Хорошим решением может стать переход на схему с тремя защитниками, с которой подопечные Саутгейта очень хорошо знакомы. Она пока что не использовалась на Евро, но сейчас самое время. Вторая задача – оставить минимум свободных зон в центре поля для Мюллера и Хаверца. Третья – сидеть на ногах у Крооса и Хуммельса.

Почему-то нет сомнений, что Англия отдаст инициативу и будет играть от соперника. И это плохие новости для Лева. Когда к его команде готовятся должным образом – Бундестим выглядит убого. Не хватает действенных ходов, не хватает интересных идей. Йоги также не имеет права на ошибку. Этим турниром он прощается с национальной командой. И после группового этапа звучит минорная нота.

Ориентировочные составы команд

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Джеймс, Филлипс, Райс, Шоу – Фоден, Кейн, Стерлинг.

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Горецка, Кроос, Гозенс – Хаверц, Мюллер – Гнабри.

Маунт и Чилвел в день матча с Германией выходят из карантина, в который их загнало общение с инфицированным Гилмором. Игроки Челси не работали с командой, поэтому их появление в стартовом составе фактически исключено.

Германия получила хорошие новости – Мюллер оперативно залечил повреждение. Томас вышел еще спасать матч с Венгрией, хотя был не вполне здоровым. Гюндоган имеет проблемы и в целом проводит слабый турнир, поэтому вместо него в центре поля, скорее всего, появится Горецка.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Учитывая домашние трибуны Уэмбли, Англия выглядит фаворитом противостояния в глазах специалистов. Победу "трех львов" в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 2,5, а успех Германии – 3, ничья – 3.2. На проход Англии в следующий раунд дают 1.8, а шанс увидеть в четвертьфинале Бундестим оценен в 1.91.

Матч ожидается малорезультативным. Что логично: Англия закрывает игру в обе стороны, а Германия совсем не оптимально распоряжается мячом. Спрогнозируем, что план Гарета Саутгейта по нейтрализации Бундестим сегодня сработает. А единственный гол в матче забьет, например, Харри Кейн с пенальти.

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