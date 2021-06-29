Англія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Англії приймає національну команду Німеччини. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Англія – Німеччина розпочався о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" натомість веде текстову онлайн-трансляцію зустрічі плей-офф Євро-2020.
Англія – Німеччина: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Стартові склади команд:
Англія: Пікфорд – Вокер, Магвайр, Стоунз – Тріпп'єр, Філліпс, Райс, Шоу – Сака, Кейн, Стерлінг
Німеччина: Нойєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Горецка, Кроос, Гозенс – Хаверц, Мюллєр – Вернер
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