Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на поединки "трех львов" против Италии и Украины.

Уже 23 марта Англия стартует в отборе чемпионата Европы-2024. Соперниками "трех львов" в первом туре группы C станет команда Италии. Этот матч будет сыгран 23 марта, а уже 26 числа Англия примет Украину на Уэмбли.

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На эти матчи Гарет Саутгейт вызвал 25 футболистов, сообщает официальный Twitter сборной Англии.

Вратари: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдэйл (Арсенал);

Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба – Челси), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Марк Геи (Кристал Пэлас), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – Ман Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Ман Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Д), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба – Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Калвин Филлипс (Ман Сити), Джеймс Мэддисон (Лестер), Деклан Райс (Вест Хэм);

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Ман Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Ман Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуни (Брентфорд).

Стоит отметить возвращение в команду Айвена Тоуни, пропустившего ЧМ-2022 по обвинениям в незаконных ставках, но сейчас нападающий Брентфорда получил вызов. Нет Рахима Стерлинга, Трента Александер-Арнольда и Бена Уайта, зато в списке есть Харри Магуайр и Калвин Филлипс, которые почти не имеют игрового времени в своих клубах.

Напомним, в группу С попали Англия, Италия, Украина, Мальта и Северная Македония. В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые займут первое и второе места. Обладатели еще трех путевок определятся после стыковых матчах Лиги наций, которые состоятся 21 и 26 марта 2024 года.

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