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Англия – Панама: Гомес считает, что у англичан меньше звезд, чем у Бельгии

23 июня 16:55 41 Читати українською
Англия – Панама: Гомес считает, что у англичан меньше звезд, чем у Бельгии
Эрнан Гомес / Eurosport

Наставник сборной Панамы Эрнан Гомес в преддверии поединка против сборной Англии в группе G чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от матча.

"Завтрашняя игра будет жесткой. Мы просмотрели много видео матчей англичан. Они играют быстро, часто в одно касание. Скамейка запасных у них хорошая. Если мы расслабимся хотя бы на долю секунды, то это может плохо кончиться. Нужна постоянная стопроцентная концентрация.

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Англичане не имеют такого количества звезд, как Бельгия, но они хорошо работают командно, особенно в перехвате мяча. Мне понравилось, как моя команда сыграла в первом матче. Те, кто начнет игру, это наши самые опытные игроки – наше главное оружие. Относительно тактики – о ней я не рассказываю, она способна сыграть свою роль", – цитирует Гомеса Sport24.

Напомним, что поединок Англия – Панама состоится 24 июня в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало встречи в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
до матча
3
час
:
29
мин
Панама
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ЧМ 2018 Англия - Панама Англия Англия Бельгия Бельгия Эрнан Дарио Гомес Эрнан Дарио Гомес Панама Панама
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