Англия – Панама: Гомес считает, что у англичан меньше звезд, чем у Бельгии

Наставник сборной Панамы Эрнан Гомес в преддверии поединка против сборной Англии в группе G чемпионата мира-2018 поделился своими ожиданиями от матча.

"Завтрашняя игра будет жесткой. Мы просмотрели много видео матчей англичан. Они играют быстро, часто в одно касание. Скамейка запасных у них хорошая. Если мы расслабимся хотя бы на долю секунды, то это может плохо кончиться. Нужна постоянная стопроцентная концентрация.

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Англичане не имеют такого количества звезд, как Бельгия, но они хорошо работают командно, особенно в перехвате мяча. Мне понравилось, как моя команда сыграла в первом матче. Те, кто начнет игру, это наши самые опытные игроки – наше главное оружие. Относительно тактики – о ней я не рассказываю, она способна сыграть свою роль", – цитирует Гомеса Sport24.

Напомним, что поединок Англия – Панама состоится 24 июня в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало встречи в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.