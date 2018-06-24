Англія – Панама: Гомес вважає, що в англійців менше зірок, ніж у Бельгії

Керманич збірної Панами Ернан Гомес напередодні поєдинку проти збірної Англії в групі G чемпіонату світу-2018 поділився своїми очікуваннями від матчу.

"Завтрашня гра буде жорсткою. Ми переглянули багато відео матчів англійців. Вони грають швидко, часто в один дотик. Лава запасних у них хороша. Якщо ми розслабимось хоча б на долю секунди, то це може погано завершитись. Потрібна постійна стовідсоткова концентрація.

Англія – Панама: прогноз на матч ЧС-2018

Англійці не мають такої кількості зірок, як Бельгія, але вони добре працюють командно, особливо в перехопленні м'яча. Мені сподобалося, як команда зіграла в першому матчі. Ті, хто розпочне гру, це наші найбільш досвідчені гравці – наша головна зброя. Стосовно тактики – про неї я не розповідаю, вона здатна зіграти свою роль", – цитує Гомеса Sport24.

Нагадаємо, що поєдинок Англія – Панама відбудеться 24 червня у Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні. Початок зустрічі о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.