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Англія – Панама: Гомес вважає, що в англійців менше зірок, ніж у Бельгії

23 червня 16:55 199 Читать на русском
Англія – Панама: Гомес вважає, що в англійців менше зірок, ніж у Бельгії
Ернан Гомес / Eurosport

Керманич збірної Панами Ернан Гомес напередодні поєдинку проти збірної Англії в групі G чемпіонату світу-2018 поділився своїми очікуваннями від матчу.

"Завтрашня гра буде жорсткою. Ми переглянули багато відео матчів англійців. Вони грають швидко, часто в один дотик. Лава запасних у них хороша. Якщо ми розслабимось хоча б на долю секунди, то це може погано завершитись. Потрібна постійна стовідсоткова концентрація.

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Англійці не мають такої кількості зірок, як Бельгія, але вони добре працюють командно, особливо в перехопленні м'яча. Мені сподобалося, як команда зіграла в першому матчі. Ті, хто розпочне гру, це наші найбільш досвідчені гравці – наша головна зброя. Стосовно тактики – про неї я не розповідаю, вона здатна зіграти свою роль", – цитує Гомеса Sport24.

Нагадаємо, що поєдинок Англія – Панама відбудеться 24 червня у Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні. Початок зустрічі о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
до матчу
3
год
:
35
хв
Панама
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ЧС 2018 Англія - Панама Англія Англія Бельгія Бельгія Ернан Даріо Гомес Ернан Даріо Гомес Панама Панама
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