Хозяева имели кучу моментов в течение игры, но ограничились двойными ударами в каждом из таймов. До перерыва феерилы лондонцы – Деклан Райс из Вест Хэма и Мейсон Маунт из Челси.

Лига наций: ужасная ошибка Куртуа не помешала Бельгии взять первое место, Италия в финале 4-х, Исландия снова без очков

На 54 минуте исландцы остались в меньшинстве из-за второй желтой Севарсона. Героем концовки встречи стал Фил Фоден, который оформил дубль и окончательный разгром соперника. 4:0 – Англия завершает Лигу наций на мажорной ноте, а Исландия так и не смогла добыть хотя бы очко за два розыгрыша турнира.