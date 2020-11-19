Англия – Исландия – 4:0 – видео голов и обзор матча
10:30 - Читати українською
Англия разбила Исландию в матче 6 тура Лиги наций. Смотрите видеообзор поединка.
завершено
Хозяева имели кучу моментов в течение игры, но ограничились двойными ударами в каждом из таймов. До перерыва феерилы лондонцы – Деклан Райс из Вест Хэма и Мейсон Маунт из Челси.
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На 54 минуте исландцы остались в меньшинстве из-за второй желтой Севарсона. Героем концовки встречи стал Фил Фоден, который оформил дубль и окончательный разгром соперника. 4:0 – Англия завершает Лигу наций на мажорной ноте, а Исландия так и не смогла добыть хотя бы очко за два розыгрыша турнира.
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