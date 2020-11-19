Господарі мали купу моментів упродовж гри, але обмежились подвійними ударами в кожному з таймів. До перерви феєрили лондонці – Деклан Райс з Вест Хема і Мейсон Маунт з Челсі.

Ліга націй: жахлива помилка Куртуа не завадила Бельгії взяти перше місце, Італія у фіналі 4-х, Ісландія знову без очок

На 54 хвилині ісландці залишились в меншості через другу жовту Севарсона. Героєм кінцівки зустрічі став Філ Фоден, який оформив дубль і остаточний розгром суперника. 4:0 – Англія завершує Лігу націй на мажорній ноті, а Ісландія так і не змогла здобути бодай очко за два розіграші турніру.