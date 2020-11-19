Англія – Ісландія – 4:0 – відео голів та огляд матчу
10:31 - Читать на русском
Англія розбила Ісландію у матчі 6 туру Ліги націй. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Господарі мали купу моментів упродовж гри, але обмежились подвійними ударами в кожному з таймів. До перерви феєрили лондонці – Деклан Райс з Вест Хема і Мейсон Маунт з Челсі.
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На 54 хвилині ісландці залишились в меншості через другу жовту Севарсона. Героєм кінцівки зустрічі став Філ Фоден, який оформив дубль і остаточний розгром суперника. 4:0 – Англія завершує Лігу націй на мажорній ноті, а Ісландія так і не змогла здобути бодай очко за два розіграші турніру.
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