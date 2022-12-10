Сборные Англии и Франции встречаются в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Поединок Англия – Франция стартовал в 21:00. Это последний матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре. Ранее в полуфинал Мундиаля вышли сборные Хорватии, Аргентины и Марокко.

Англия – Франция: онлайн-трансляция 1/4 финала ЧМ-2022

На 17-й минуте подопечные Дидье Дешама открыли счет. Полузащитник Орельен Чуамени из-за пределов штрафной точно пробил в угол ворот Англии. Бильярдный удар хавбека Реала вывел Францию вперед – Джордан Пикфорд спасти свою команду не смог.

Англия отыгралась на старте второго тайма. На 54-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти. 53-й гол нападающего Тоттенхэма за национальную команду – повторение рекорда Уэйна Руни. На чемпионатах мира Кейн забил уже 8-й гол, сравнявшись по этому показателю с Диего Марадоной и Криштиану Роналду.

На 78-й минуте Оливье Жиру ударом головой снова вывел "Ле Блё" вперед. Англичане имели роскошный шанс отыграться, получив право на второй пенальти. Впрочем, на этот раз Харри Кейн не переиграл Уго Льориса. Капитан "Трех львов" пробил выше. Напомнило промахи Дэвида Бекхэма в матчах середины 2000-х против Турции и Португалии.