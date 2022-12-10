Збірні Англії та Франції зустрічаються у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Поєдинок Англія – Франція стартував о 21:00. Це останній матч 1/4 фіналу ЧС-2022 в Катарі. Раніше до півфіналу Мундіалю вийшли збірні Хорватії, Аргентини та Марокко.

Англія – Франція: онлайн-трансляція 1/4 фіналу ЧС-2022

На 17-й хвилині підопічні Дідьє Дешама відкрили рахунок. Півзахисник Орельєн Чуамені з-за меж штрафного влучно пробив у кут воріт Англії. Більярдний удар хавбека Реала вивів Францію вперед – Джордан Пікфорд врятувати свою команду не зумів.

Англія відігралася на старті другого тайму. На 54-й хвилині Харрі Кейн реалізував пенальті. 53-й гол нападника Тоттенхема за національну команду – повторення рекорду Вейна Руні. На чемпіонатах світу Кейн забив вже 8-й гол, зрівнявшись за цим показником із Дієго Марадоною і Кріштіану Роналду.

На 78-й хвилині Олів'є Жиру ударом головою знову вивів "Ле Бльо" вперед. Англійці мали розкішний шанс відігратися, отримавши право на другий пенальті. Втім, цього разу Харрі Кейн не переграв Уго Льоріса. Капітан "Трьох левів" пробив вище. Нагадало промахи Девіда Бекхема у матчах середини 2000-х проти Туреччини та Португалії.