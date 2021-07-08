"Я не могу утверждать, что рефери был предвзятый к датчанам. Вспомните, по желанию он уже в дебюте мог наказать вратаря гостей за то, что тот взял мяч в руки после паса своего защитника. Или взять эпизод с назначением штрафного, реализовав который датчане вышли вперед. Ведь нарушение со стороны Люка Шоу тоже воспринималось неоднозначно.

Англия – Дания – 2:1 – видео голов и обзор матча

Теперь об эпизоде ​​с пенальти. Контакт англичанина Рахима Стерлинга с защитниками гостей все же был. Это подтвердила и система VAR, к которой арбитр обратился за помощью. Другое дело, что если бы такой момент был в центре поля, то на него арбитр не обратил бы даже внимания. Думаю, что на решение Mаккелли указать на точку повлиял человеческий фактор. Англия играла дома, заполненный стадион, давление трибун.

Что касается второго мяча, который находился на поле в момент решающей атаки Стерлинга, то он не отвлекал внимания нападающего и защитников, поэтому рефери правильно сделал, что не остановил игру", – цитирует Ступара Meta-ratings.com.ua.

Напомним, Англия смогла пройти в финал Евро-2020 благодаря сомнительному пенальти в ворота сборной Дании.

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