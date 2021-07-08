"Я не можу стверджувати, що рефері був упереджений щодо данців. Згадайте, за бажанням він вже в дебюті міг покарати воротаря гостей за те, що той взяв м'яч у руки після пасу свого захисника. Або взяти епізод з призначенням штрафного, реалізувавши який данці вийшли вперед. Адже порушення з боку Люка Шоу теж сприймалося неоднозначно.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Тепер про епізод з пенальті. Контакт англійця Рахіма Стерлінга із захисниками гостей все ж був. Це підтвердила і система VAR, до якої арбітр звернувся за допомогою. Інша справа, що якби такий момент був у центрі поля, то на нього арбітр не звернув би навіть уваги. Думаю, що на рішення Mаккеллі вказати на точку вплинув людський фактор. Англія грала вдома, заповнений стадіон, тиск трибун.

Що стосується другого м'яча, який перебував на полі в момент вирішальної атаки Стерлінга, то він не відволікав уваги нападника і захисників, тому рефері правильно зробив, що не зупинив гру", – цитує Ступара Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, Англія змогла пройти до фіналу Євро-2020 завдяки сумнівному пенальті у ворота збірної Данії.

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