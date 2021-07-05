Наставник британцев вспомнил звезду соперника Кристиана Эриксена, который еще в групповом этапе пережил остановку сердца и завершил свое выступление на Евро.

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"У нас было два матча с Данией осенью. Я уже тогда знал, насколько они сильны, и на этом турнире все подтвердилось. Они пережили мощный эмоциональный импульс после того, что произошло с Эриксеном. Мы должны понимать это", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания, которые сыграют днем ранее.

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