Англия – Дания: Саутгейт напомнил о факторе Эриксена перед полуфиналом Евро
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт советует подопечным не расслабляться перед полуфинальным матчем Евро против Дании.
Наставник британцев вспомнил звезду соперника Кристиана Эриксена, который еще в групповом этапе пережил остановку сердца и завершил свое выступление на Евро.
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"У нас было два матча с Данией осенью. Я уже тогда знал, насколько они сильны, и на этом турнире все подтвердилось. Они пережили мощный эмоциональный импульс после того, что произошло с Эриксеном. Мы должны понимать это", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Добавим, что матч Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания, которые сыграют днем ранее.
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