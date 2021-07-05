Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт радить підопічним не розслаблятися перед півфінальним матчем Євро проти Данії.

Керманич британців згадав зірку суперника Крістіана Еріксена, який ще на груповому етапі пережив зупинку серця і завершив свій виступ на Євро.

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"У нас було два матчі з Данією восени. Я вже тоді знав, наскільки вони сильні, і на цьому турнірі все підтвердилось. Вони пережили потужний емоційний імпульс після того, що сталося з Еріксеном. Ми повинні розуміти це", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що матч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія, які зіграють днем раніше.

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